Шайба Тарасенко не помогла «Оттаве» набрать очки с «Филадельфией»

В ночь со 2 на 3 марта мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Филадельфия Флайерз» обыграли «Оттаву Сенаторз» со счётом 4:2.

«Лётчики» открыли счёт на второй минуте встречи броском Джоэля Фараби. На 25-й минуте российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко забросил ответную шайбу. На последней минуте второго периода дубль в течение 45 секунд оформил Тайсон Фёрстер, который сначала забил с игры, а затем реализовал буллит. На 59-й минуте Тома Шабо сократил отставание гостей до минимума. На последней минуте игры контрольную точку в игре поставил Кэм Йорк.