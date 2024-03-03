«Оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Ак Барса» Александра Радулова по п.1.3.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — гласит решение, опубликованное на официальном сайте лиги.