Российский хоккеист сохранил отрыв от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров продолжает удерживать лидерство в гонке лучших бомбардиров текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В ночь на 3 марта "Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата НХЛ одержали победу над "Монреаль Канадиенс". Матч завершился в серии послематчевых буллитов со счетом 4:3, а в основное время Кучеров записал на свой счет результативную передачу. Таким образом, на его счету стало 105 (38+67) баллов.

Ближайший преследователь Кучерова - канадский нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон. В ночь на 3 марта "лавины" крупно уступили "Нэшвилл Предаторз" со счетом 1:5, а единственную шайбу за "Эвеланш" забросил Маккиннон. Таким образом, на его счету стало 101 (37+64) балла, он на четыре очка отстает от Кучерова.