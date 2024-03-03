Бобровский обошел Гашека по победам в НХЛ

Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский одержал 390-ю победу в НХЛ и вышел по этому показателю на 15-е место.

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Минувшей ночью в матче регулярного чемпионата НХЛ "Флорида" обыграла "Детройт" со счетом 4:0. В составе победителей голы на счету Брэндона Монтура, Сэма Райнхарта, Эвана Родригеса и Картера Вераге.

Российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 21 бросок по своим воротам и в четвертый раз в сезоне сыграл "на ноль". Всего в карьере у Бобровского 42 матча без пропущенных шайб.