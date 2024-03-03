Выставленного на драфт отказов НХЛ россиянина из «Вашингтона» пригласили в КХЛ

«Конечно, если у него будет желание, то мы всегда будем ему рады в КХЛ. Такие сложные периоды в карьере нужно просто пережить и выходить постепенно на свой уровень», — заявил он, подчеркнув, что в такие моменты нужно поддержать спортсмена и дать ему время.