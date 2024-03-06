Гол и результативный пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

В ночь с 5 на 6 марта мск на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в американском Питтсбурге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Питтсбург Пингвинз» победили со счётом 5:3 «Коламбус Блю Джекетс».

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт заброшенную шайбу и результативную передачу.

«Пингвинз» прервали серию поражений из трёх матчей подряд. Замыкающий турнирную таблицу Восточной конференции «Коламбус» уступил после двух побед кряду в регулярном чемпионате.