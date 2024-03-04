Малкин прервал 13-матчевую безголевую серию

«Питтсбург Пингвинз» крупно проиграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне, завершилась победой хозяев с результатом 6:1.

Дубль в составе победителей на счету Зака Хаймана. Ещё по шайбе забросили Кори Перри, Райан Маклауд, Коди Сеси и Коннор Макдэвид.

Единственный гол «Пингвинз» в этом матче оформил российский нападающий Евгений Малкин. Его ассистентами выступили Райлли Смит и Рикард Ракелль. Эта шайба помогла Малкину прервать 13-ти матчевую безголевую серию в регулярном чемпионате.

Всего на счету российского хоккеиста 46 (17+29) очков в 59 матчах регулярного чемпионата текущего сезона. Всего за карьеру в НХЛ на его счету 1275 (488+787) очка в 1122 играх.