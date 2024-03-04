Болельщики «Миннесоты» забросали лед кепками после хет-трика Капризова

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей сразу три заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Кирилл Капризов. После третьего гола Капризова в ворота соперника болельщики «Миннесоты» забросали лёд кепками, ликуя и радуясь голевым свершениям россиянина в сегодняшнем матче.