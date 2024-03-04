$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Болельщики «Миннесоты» забросали лёд кепками после хет-трика Капризова

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Болельщики «Миннесоты» забросали лед кепками после хет-трика Капризова
© Чемпионат.com

В составе победителей сразу три заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Кирилл Капризов. После третьего гола Капризова в ворота соперника болельщики «Миннесоты» забросали лёд кепками, ликуя и радуясь голевым свершениям россиянина в сегодняшнем матче.

Напомним, Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Сан-Хосе». Благодаря сегодняшним заброшенным шайбам Капризов быстрее всех в истории «Уайлд» набрал 300 очков в НХЛ и показал пятый результат по скорости набора такого количества очков среди действующих хоккеистов регулярки.

Хоккей
Кирилл Капризов
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости