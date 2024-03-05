«Авангард» вслед за «Автомобилистом» одержал третью победу в серии подряд. До финала – один шаг
Только в трех сериях 1/8 финала Кубка Гагарина из восьми сейчас сохраняется вероятность «сухого» исхода.
На «Западе» московское «Динамо» (1-й номер «посева») берет верх над минскими одноклубниками (8) – 2-0.
В конференции «Восток» таких серий две. Неожиданно легко (3-0) обыгрывает «Автомобилист» (5) финалиста прошлогоднего Кубка Гагарина «Ак Барс» (4). И вот сегодня «Авангард» (2), переехав в Тольятти, смог одержать третью победу подряд над «Ладой» (7) – 3:1.
Судьбу довольно равной встречи решило умение омской команды реализовывать численный перевес. «Авангард» дважды забрасывал шайбы при игре «5 на 4», в то время как хозяева льда не смогли реализовать удаление на 4 минуты Юрчо Томаша – за подножку и нападение на вратаря.
Теперь можно смело сказать, что «Авангард» одной ногой в четвертьфинале Кубка Гагарина. В аналогичной по счету ситуации многие эксперты всё же делают оговорку в серии «Ак Барс» - «Автомобилист». Сказываются авторитет Зинэтулы Билялетдинова и казанской команды.
КУБОК ГАГАРИНА. 1/8 финала. 3-й матч
«Лада» (Тольятти, 2) – «Авангард» (Омск, 7) – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1. Буше – 00:22
0:2. Пьянов (Буше, Шарипзянов) – 20:39 (5x4)
1:2. Стальнов (Сёмин, Алтыбармакян) – 30:37
1:3. Буше (Ткачёв, Чистяков) – 45:24 (5x4)
Счет в серии: 0-3.