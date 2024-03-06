Овечкин и Карлсон пропустили тренировку «Вашингтона» после поражения от «Аризоны»

«Вашингтон Кэпиталз» вышли на лёд во вторник впервые после того, как в воскресенье ​​они потерпели поражение от «Аризоны Койотс» со счётом 2:5.

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Как сообщает Russian Machine Never Breaks, тренировку пропустили капитан «столичных» Александр Овечкин и защитник Джон Карлсон. Отмечается, что лидерам клуба дали отдохнуть в преддверии тяжёлой серии клуба. Начиная с игры с «Питтсбург Пингвинз», команда проведёт 13 встреч за 24 дня, восемь из которых пройдут на выезде, включая турне по Канаде.

Карлсон лидирует в команде по среднему времени на льду за игру (25:51), а Овечкин лидирует по времени на льду среди нападающих (19:15). Карлсон является одним из двух игроков «Кэпиталз», сыгравших в этом сезоне во всех 60 матчах, а Овечкин пропустил всего три встречи.

Сейчас «Вашингтон» набрал 65 очков и отстаёт восьмого места на Востоке, которое занимает «Филадельфия Флайерз» (72) на семь очков, имея три игры в запасе.