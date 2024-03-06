"Спартак" вырвал победу над "Северсталью" в четвертом матче плей-офф КХЛ

Московский "Спартак" повел в серии до четырех побед против череповецкой "Северстали" - 3-1.

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Четвертый матч серии прошел в среду в Череповце. И хозяевам четыре раза пришлось догонять соперника. В стартовой двадцатиминутке Герман Рубцов вывел красно-белых вперед. После перерыва Данил Аймурзин восстановил равенство. "Спартак" усилиями Андрея Локтионова снова вышел вперед. Но Аймурзин снова сделал счет на табло равным.

В третьем периоде на гол Ивана Морозова череповчане ответили точным броском Кирилла Пилипенко. Позже центральный нападающий первой тройки "Спартака" оформил дубль.

Уйти от поражения в основное время "Северстали" помогло не самое очевидное удаление Максима Цыплакова. Егор Степанов перевел игру в овертайм, где "Спартак" все же вырвал победу благодаря могучему броску защитника Михала Чайковски. - 5:4.