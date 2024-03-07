В «Оттаве» объяснили решение обменять Тарасенко во «Флориду»

Генеральный менеджер «Оттавы» Стив Стэйос объяснил, почему клуб решил обменять нападающего Владимира Тарасенко.

«Сенаторз» отдали российского форварда во «Флориду» в обмен на условный выбор в четвертом раунде драфта НХЛ 2024 года и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года.

— Думаю, учитывая то положение, в котором мы находимся, и то, что Влади может получить статус неограниченно свободного агента летом, для нас было разумно все взвесить и сделать шаг, чтобы получить некоторые активы в будущем. Я рад компенсации, которую мы получили. Я рад, что Влади сможет вернуться домой, его семья была там весь год, так что он сможет играть в очень хорошей команде, у него будет возможность снова оказаться близко к дому, — приводит слова Стэйоса пресс‑служба лиги.

Главный тренер «Оттавы» Жак Мартен также высказался об обмене россиянина.

— Это часть бизнеса. Он проводил неплохой сезон, был полезным игроком. Теперь другие молодые игроки получат свой шанс, — добавил Мартен.

В нынешнем сезоне 32‑летний форвард провел 57 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 41 (17+24) очко при показателе полезности «+13».