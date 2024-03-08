Фетисов высказался о посещаемости регулярного чемпионата КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о посещаемости матчей регулярного чемпионата КХЛ в нынешнем сезоне.

«В нынешнем сезоне я посетил определённое количество матчей, и меня порадовала посещаемость. В том числе в «Мегаспорте», где выступает «Спартак». Не всегда, конечно, арены были забиты под завязку, однако общая заполняемость трибун была внушительная. С позитивной стороны отмечу интригу в чемпионате: на протяжении всей дистанции регулярки была борьба и за первые места в конференциях, и за выход в плей-офф. У некоторых мастеровитых команд были провальные отрезки, и это только подливало масла в огонь», — приводит слова Фетисова RT на русском.

Напомним, победителем Кубка Континента стало московское «Динамо», которое набрало 98 очков. Следом за ними в сводной таблице расположился санкт-петербургский СКА (95). На третьем месте финишировал ярославский «Локомотив», который записал в свой актив 93 очка.