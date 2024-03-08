Форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил дебютный гол в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

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На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Иван Мирошниченко. Для россиянина этот гол стал дебютным в НХЛ. Ранее Мирошниченко провёл четыре матча в НХЛ и не отметился результативными действиями.

В этом сезоне АХЛ 20-летний российский нападающий провёл 47 матчей, в которых набрал 25 очков — забросил девять шайб и отдал 16 результативных передач. Нынешний сезон является для Мирошниченко дебютным в Северной Америке.