Российский хоккеист назвал последним шансом обмен в клуб НХЛ

Российский нападающий Евгений Кузнецов прокомментировал то, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» обменял его в «Каролину Харрикейнс». Его слова приводит The Hockey News.

Хоккеист назвал обмен своим последним шансом.

«Я никогда не убегал от ошибок, которые совершил в прошлом», — заявил он.

Об обмене стало известно 8 марта. Кузнецова выставили на драфт отказов 2 марта. В этот же день он завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ, которое начал месяцем ранее. Программа работает с хоккеистами, страдающими от психологических проблем, а также алкогольной или наркотической зависимости. В 2019-м Кузнецов был дисквалифицирован за употребление кокаина.

Кузнецов выступал за «Вашингтон» с 2014 года. Вместе с клубом он выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.