«Прошлая ночь стала для нас печальной». Овечкин — об обмене Кузнецова в «Каролину»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал обмен 31-летнего соотечественника и экс-партнёра по команде Евгения Кузнецова в «Каролину Харрикейнз» в последний день периода перехода игроков в НХЛ.

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«Мы продолжаем борьбу за попадание в плей-офф. Сейчас мы стараемся сделать всё возможное, чтобы лучше подготовиться к следующей игре, а заключать сделки – это не наша работа, а генерального менеджера и офиса команды. Конечно, прошлая ночь стала довольно печальной для «Вашингтона». Так оно и было, особенно для меня. Разговаривал ли я с Кузнецовым? Нет, я лишь пожелал ему удачи. Надеюсь, там он получит новый старт и ему будет лучше. В команде осталось всего пять хоккеистов, выигравших Кубок Стэнли с «Вашингтоном» в 2018 году? Это печально, но мы понимаем, что это бизнес. Для нас, хоккеистов, наша работа – выходить на лёд и показывать лучшее, на что мы способны, а работа генерального менеджера – делать то, что у них получается лучше всего», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, в результате сделки с «Каролиной» «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова. Напомним, у форварда действует контракт до конца следующего сезона на сумму $ 7,8 млн.