Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом

Умер семикратный чемпион мира, девятикратный чемпион СССР по хоккею с мячом Николай Дураков, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России. Причины не уточняются. Ему было 89 лет.

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В Екатеринбурге на 90-м году ушел из жизни семикратный чемпион мира и лучший игрок XX века — легенда русского хоккея Николай Дураков. <...> Это огромная потеря для всего отечественного спорта, — сказано в публикации.

Уроженец Донецкой области начинал свою карьеру с «Металлурга» из Нижнего Тагила. C 1954 по 1976 год он был игроком свердловского СКА, в составе которого стал девятикратным чемпионом СССР. В 1974 году он стал победителем Кубка европейских чемпионов. Дураков является лучшим бомбардиром в истории свердловского СКА.

Умер чемпион СССР в составе минского «Динамо» Юрий Пудышев

За свои достижения в спорте был награжден орденами Мужества, Почета и орденом «Знак Почета». Лучший хоккеист XX века по опросу «Советского спорта» (2000). В ноябре 2022 года в Екатеринбурге открыт монумент «Эпоха», посвященный Николаю Дуракову.

Ранее скончался португальский футболист, бывший главный тренер московского клуба ЦСКА Артур Жорже. Он умер на 79-м году жизни. Он также был самым титулованным тренером в истории португальского ФК «Порту». Жорже скончался после длительной борьбы с тяжелой болезнью.