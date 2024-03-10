Бывший игрок КХЛ назвал невидимого героя лиги этого сезона

Бывший защитник ряда клубов КХЛ, а ныне эксперт Валерий Покровский отметил игру «Северстали» в текущем сезоне КХЛ. Череповецкая команда завершила регулярку на пятом месте Запада и проиграла «Спартаку» в пяти матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ.

© ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»