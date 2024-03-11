Агент Хуснутдинова рассказал, в какой роли игрока видят в «Миннесоте»

Агент Марата Хуснутдинова рассказал, в какой роли игрока видят в «Миннесоте».

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Напомним, что ранее «Сочи» и Хуснутдинов расторгли контракт по инициативе игрока, после чего «Миннесота» подписала с ним 2-летний контракт новичка.

– Марат Хуснутдинов подписал контракт с «Миннесотой». Его спокойно отпустили в ХК «Сочи»?

– Не совсем спокойно, но в клубе пошли нам навстречу. Встретились с Маратом, обсудили и приняли решение насчет расторжения контракта.

– В «Миннесоте» его видят в основной команде или в фарм-клубе?

– Триста процентов, что он туда едет не в АХЛ играть. А потом уже время покажет.

– Он не захочет вернуться в Россию, если его отправят в АХЛ?

– Если в клубе скажут: «Мы хотим, чтобы у тебя вырос процент вбрасываний и ты поехал в АХЛ на четыре-пять матчей» – то это одна ситуация. Пока нет конкретики, тяжело спрогнозировать будущие решения, – сказал Александр Черных.