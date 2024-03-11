Олимпийский чемпион высказался о будущем Федорова в ЦСКА после вылета из плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о будущем Сергея Фёдорова в ЦСКА после вылета из плей-офф КХЛ. Армейцы выигрывали Кубок Гагарина дважды на протяжении последних двух сезонов.

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