Участие Никишина во втором раунде плей-офф практически исключено

Защитник СКА Александр Никишин получил серьезное повреждение в пятом матче первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против нижегородского «Торпедо», сообщает «СЭ».

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По информации источника, участие игрока во втором раунде практически исключено.

В текущем сезоне 22-летний защитник принял участие в 72 играх СКА (с учетом плей-офф), забросил 18 шайб и сделал 39 ассистов.

СКА вышел в следующий раунд плей-офф, одержав победу в серии с «Торпедо» – 4-1. Команда из Санкт-Петербурга сыграет во втором раунде Кубка Гагарина в 14-й раз подряд.

Соперник петербургского клуба по второму раунду турнира станет известен после завершения всех матчей первого раунда. Новшеством текущего сезона станет то, что среди всех участников четвертьфинала Кубка Гагарина будет проведен перепосев, по итогам которого команды будут поделены на две группы.