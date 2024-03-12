Стали известны все четвертьфиналисты плей-офф КХЛ

По итогам завершившихся матчей первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стали известны все команды, которые сыграют в четвертьфинале турнира в текущем сезоне.

Группа А; серии стартуют 16 марта:

«Динамо» Москва (1) — «Трактор» (6),

«Авангард» (2) — «Локомотив» (3).

Группа Б; серии стартуют 17 марта:

«Металлург» (1) — «Спартак» (4),

СКА (2) — «Автомобилист» (5).

Напомним, в сезоне-2023/24 на стадии второго раунда вводится перекрестный плей-офф, где команды из разных конференций играют друг против друга.

Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина не прошли первый раунд следующего сезона.

ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в серии 1/8 финала. Пятый матч серии завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. «Ак Барс» в своей серии уступил екатеринбургскому «Автомобилисту». Серия завершилась со счетом 1:4. В пятом матче клуб из столицы Татарстана уступил со счетом 1:2.