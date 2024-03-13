«Торпедо» планирует создание фарм-клуба.

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По данным Metaratings, нижегородская команда со следующего сезона планирует создать свой фарм-клуб, который будет располагаться в Нижнем Новгороде.

Как ожидается, бюджет нового клуба составит 150 миллионов рублей. Для этой цели «Торпедо» рассчитывает привлечь деньги спонсоров. Кроме того, сообщается, что команда ЖХЛ «Торпедо» переедет в город Заволжье, где в данный момент идет строительство новой арены.

Напомним, что «Торпедо» завершило сезон на стадии первого раунда Кубка Гагарина, уступив в серии СКА со счетом 1-4.