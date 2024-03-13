НХЛ прокомментировала желание инвесторов вернуть клуб лиги в Атланту

Согласно многочисленным сообщениям, группа инвесторов во главе с бывшим игроком НХЛ Энсоном Картером официально попросила «начать процесс расширения» Национальной хоккейной лиги в Атланту.

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«Лига ценит стремление Энсона вернуть клуб НХЛ в Атланту, и он, безусловно, держит тему на контроле уже несколько лет подряд. Хотя, как мы ясно дали понять, сейчас у нас нет процесса, ориентированного на расширение, всегда приятно знать, что есть искренний интерес», — сказано в заявлении НХЛ сайту The Athletic.

Напомним, команды НХЛ дважды покидали Атланту: « Флэймз» переехали в Калгари в 1980 году, а «Трэшерз», частично обречённые из-за посредственных составов, плохого управления и неудачного расположения арены, в Виннипег в 2011 году.

План Картера, основанный на предложении построить арену в пригороде Атланты, пользуется поддержкой мэра города и председателя комиссии округа Фултон. Картер отметил, что он «вёл диалог» о расширении в Атланту с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном с 2019 года.