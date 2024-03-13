Стала известна зарплата Ларионова по новому контракту с «Торпедо»

Ларионов заработает 140 млн рублей за три года по новому контракту с «Торпедо» («СЭ»)
Зарплата Игоря Ларионова в «Торпедо» составит 140 млн рублей за три года.
Главный тренер нижегородской команды заработает 40 миллионов в сезоне-2024/25 и по 50 миллионов в двух последующих. Таким образом, суммарно за три года 63-летний специалист получит 140 миллионов рублей. В нынешнем сезоне зарплата главного тренера «Торпедо» составляет 17 миллионов рублей.
Игорь Ларионов возглавляет «Торпедо» с 2022 года. В текущем сезоне нижегородцы заняли седьмое место в Западной конференции Фонбет чемпионата КХЛ и вышли в плей-офф, где в первом раунде уступили в серии СКА со счетом 1-4.
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Ларионов заработает 140 млн рублей за три года по новому контракту с «Торпедо» («СЭ»)
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