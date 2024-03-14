Овечкин обогнал легенду «Вашингтона» по матчам в НХЛ

В эти минуты в Эдмонтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин.

Для 38-летнего россиянина этот матч стал 1408-м за карьеру в НХЛ. По этому показателю он обогнал легенду «Вашингтона» Дэйла Хантера и теперь занимает 39-е место. Следующей целью Овечкина является Пол Коффи, на счету которого 1409 матчей за карьеру в НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата, записав в свой актив 18 голов и 30 результативных передач.