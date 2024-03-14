Гусев пропустил тренировку «Динамо» перед вторым раундом плей-офф КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Никита Гусев не тренировался с основным составом команды перед вторым раундом плей-офф КХЛ, сообщает корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Напомним, лучший бомбардир КХЛ пропустил пятый матч серии первого раунда плей-офф с минским «Динамо» по причине болезни. В шестом матче серии Гусев провёл на площадке лишь 7 минут и 48 секунд без набранных очков.

Во втором раунде Кубка Гагарина соперником бело-голубых стал челябинский «Трактор». Серия начнётся матчем в Москве 17 марта.

В текущем плей-офф Гусев провёл пять матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. По итогам регулярного чемпионата форвард стал лучшим бомбардиром КХЛ, набрав 89 (23+66) очков в 68 матчах.