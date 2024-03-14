Форвард «Сент-Луиса» Хэйс провел 700-й матч в НХЛ
Кевин Хэйс провел 700-й матч в НХЛ.
Юбилейной для нападающего «Сент-Луиса» стала игра против «Лос-Анджелеса» (3:1).
В этом матче Кевин Хэйс сделал передачу.
Всего на его счету 412 (167+245) очков в 700 играх в НХЛ.
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