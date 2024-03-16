Билялетдинов хочет покинуть пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялтедтнов намерен покинуть свою должность, сообщил «Матч ТВ».

© ХК «Ак Барс»

По информации источника, наставник отказался от этого поста в новом сезоне КХЛ. Тем не менее, об этом же специалист заявлял и перел прошлым сезоном. Но руководству удалось его уговорить и оставить еще на один чемпионат.

Также «Матч ТВ» дополняет инсайд, что вероятность того, чтобы тренер остался еще на сезон, вполне себе существует. Также возможно он сменит должность главного тренера на другую.

«Ак Барс» в пяти матчах проиграл в серии «Автомобилисту» в первом же раунде плей-офф . Казанцы играли в финале Кубка Гагарина в прошлом сезоне.