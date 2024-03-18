Панарина отделяют два очка от повторения личного бомбардирского рекорда в НХЛ

Состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором встречались команды из Нью-Йорка — «Рейнджерс» и «Айлендерс». Со счётом 5:2 победу одержали хозяева льда.

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В составе «Рейнджерс» результативной передачей отметился российский нападающий Артемий Панарин, набравший 94-е очко в нынешнем сезоне НХЛ. В активе россиянина в текущей регулярке 38 заброшенных шайб и 56 результативных передач в 68 матчах при показателе полезности «+11» и 22 минутах штрафного времени.

Панарина отделяет всего два очка от повторения личного бомбардирского рекорда в НХЛ. В сезоне-2021/2022 Артемий набрал 96 очков в 75 матчах. В сезоне-2019/2020 он отметился 95 очками в 69 встречах. 94 очка в текущей регулярке уже являются третьим результатом в его карьере.