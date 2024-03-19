Овечкин поднялся на 37‑е место по числу сыгранных матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на 37‑е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ.

«Вашингтон» на выезде играет с «Калгари», этот матч стал для Овечкина 1411‑м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Россиянин оставил позади Норма Улльмана (1410). 1411 матчей провел также Харри Хауэлл, вместе с которым Овечкин делит 37‑ю строчку.

Овечкину 38 лет, он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги с 841 голом. По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 шайбы.