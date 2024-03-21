Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Одну из шайб за «Вашингтон» забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Для россиянина этот гол стал 22-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 31 результативная передача в 65 играх.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 844 шайбы в 1412 матчах. Таким образом, Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки (894) до 50 шайб в списке лучших снайперов в истории лиги.