Экс-нападающий «Авангарда» отреагировал на отставку Михаила Кравца

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина, бывший нападающий московского «Динамо» и «Авангарда» Алексей Терещенко оценил решение омского клуба отправить в отставку главного тренера Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера «ястребов» назначен Сергей Звягин.

«Михаила Кравца отправили в отставку? Я в шоке, если честно (смеётся). Может, так всколыхнуть команду хотят, но я в шоке. Не понимаю этого. Тренер вратарей Сергей Звягин будет исполнять обязанности главного тренера? Да, думаю, это для того, чтобы всколыхнуть команду. Не думаю, что Сергей что-то может поменять за один день. Ну боже упаси, нет. Невозможно», — сказал Терещенко корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.