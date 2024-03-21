Игрок «Торонто» назвал Овечкина величайшим снайпером всех времен

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признался, что ему приятно смотреть на голы российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова передает Sportsnet.

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«Он величайший снайпер всех времен, поэтому всегда интересно играть против него и смотреть, как он забивает голы, а также наблюдать за волнением и страстью, которые он испытывает, когда забивает голы. Очевидно, нам бы хотелось, чтобы он не забивал нам, но когда ты настолько хорош, у тебя обязательно будут возможности, и большую часть времени он ими пользуется», — сказал Мэттьюс.

В ночь с 20 на 21 марта в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Вашингтон» со счетом 7:3. В составе «Кэпиталз» дублем отметился Александр Овечкин.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 845 шайб. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 59 шайб.

В текущем сезоне в активе российского форварда 23 заброшенные шайбы в 65 матчах.