Источник: экс-тренер «Салавата Юлаева» покончил с собой

Как сообщают Yahoo News, причиной смерти бывшего тренера «Салавата Юлаева» Константина Кольцова стал суицид. Полиция Майами подтвердила, что в понедельник 18 марта Кольцов спрыгнул с балкона из номера в отеле.

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«По данным следователей, в понедельник, 18 марта 2024 г., примерно в 12:39 полиция и пожарно-спасательная служба Бэл-Харбора были отправлены в отель St. Regis Bal Harbour Resort, в связи с гибели мужчины, который спрыгнул с балкона. Управление полиции Майами-Дейд, Бюро по расследованию убийств, отреагировало и взяло на себя расследование предполагаемого самоубийства г-на Константина Кольцова (17.04.1981). Никаких подозрений в убийстве не обнаружено», — цитирует полицию Yahoo News.

В Континентальной хоккейной лиге Кольцов, выступавший на позиции крайнего нападающего, провёл 426 игр в составе «Салавата Юлаева», «Атланта», «Ак Барса» и минского «Динамо» и набрал 128 (49+79) очков. В составе уфимской команды он стал чемпионом России в 2008 и 2011 годах, а в 2011 году выиграл Кубок Гагарина.