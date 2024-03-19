Ротенберг: в СССР за плохие удаления отбирали у игроков квартиры

Главный тренер СКА Роман Ротенберг посетовал на большое количество удалений хоккеистов петербургской команды во втором матче серии с «Автомобилистом» (1:3). Во втором матче серии СКА получили семь малых штрафов, а хоккеисты «Автомобилиста» — лишь четыре.

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