Генменеджер «Каролины»: смена обстановки пошла Кузнецову на пользу

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Дон Уодделл рассказал, что «Харрикейнз» несли финансовые риски при обмене нападающего Евгения Кузнецова.

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«Уровень его навыков действительно очень высок. Он не тот парень, который паникует при игре с шайбой. У него есть темп, в котором он играет, он умный игрок. Может быть, последние полтора года прошли для него не так хорошо, но я думаю, что смена обстановки пошла ему на пользу. Мы потратили немного выборов на драфте и, скорее, несли финансовый риск, но наш владелец Том Дандон был готов взять на себя этот риск», — цитирует Уодделла The Athletic.

Напомним, Кузнецов отправился в «Харрикейнз» в результате сделки с «Вашингтон Кэпиталз». В результате обмена «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова.