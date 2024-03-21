Овечкин высказался о поражении «Вашингтона» в матче НХЛ с «Торонто»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после поражения от «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ заявил, что из этой игры его команде надо извлечь урок.

В среду «столичные» дома уступили «Торонто» со счетом 3:7. Овечкин оформил дубль и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 49 шайб. Сейчас в активе 38‑летнего россиянина 845 голов за карьеру в лиге, рекорд Гретцки — 894.

— Как только мы приблизились к ним, сократив отставание, они смогли забить еще. Это расстраивает, но нам нужно извлечь из этого урок. Матч уже закончился, поэтому надо идти дальше. Мы пытались отыграться против солидной команды, никто не говорил, что будет легко. Завтра новый день и новая игра. Мы никогда не должны останавливаться и пробовать напрягать соперника. Сегодня мы этого не сделали и вы видите результат, — сказал Овечкин в видеоролике, опубликованном пресс‑службой «Кэпиталз».

«Вашингтон» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. «Торонто» (87) — пятый на Востоке.