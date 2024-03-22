Билялетдинов ответил на вопрос об отсутствии общего языка со звездами «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопрос об отсутствии общего языка со звёздами казанского клуба. Ранее Билялетдинов объявил, что покинет свой пост после завершения срока действия нынешнего контракта (30.04.2024).

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«У нас общий язык был. Нормально общались, нормально разговаривали. Разные ситуации бывают в команде, проблем я не вижу и не было. Повторюсь: реализация была не та, на которую мы рассчитывали, это было», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

Ранее Билялетдинов объявил об уходе из клуба. Контракт специалиста истекает 30 апреля 2024 года.