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Гусев и Робинсон сыграют в 4-м матче серии «Трактора» и «Динамо»

«Трактор» и «Динамо» назвали составы на 4-й матч серии плей-офф Фонбет КХЛ.

«Трактор» и «Динамо» назвали составы на 4-й матч серии плей-офф Фонбет КХЛ
© Sports.ru

Клуб из Челябинска принимает москвичей, ведя 3-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Трактор»:

Фукале (Мыльников);

Карпухин – Николаев, Родуолд – Робинсон – Котляревский;

Яруллин (А) – Антипин, Шабанов – Ткачев – Юртайкин;

Дронов – Блажиевский, Бурдасов (А) – Дер-Аргучинцев – Кравцов;

Щучинов, Жарков – Шаров – Калинин (К), Рыков.

«Динамо»:

Моторыгин (Коновалов);

Миронов (К) – Ожиганов, Гусев – Уил – Пакетт;

Готовец – Менелл, Кудрявцев – О`Делл (А) – Рашевский;

Пыленков – Прибыльский, Джиошвили – Ильенко – Михайлов;

Малышев, Чернышов – Каблуков (А) – Муранов, Римашевский.

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