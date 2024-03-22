Гусев и Робинсон сыграют в 4-м матче серии «Трактора» и «Динамо»
«Трактор» и «Динамо» назвали составы на 4-й матч серии плей-офф Фонбет КХЛ.
Клуб из Челябинска принимает москвичей, ведя 3-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
«Трактор»:
Фукале (Мыльников);
Карпухин – Николаев, Родуолд – Робинсон – Котляревский;
Яруллин (А) – Антипин, Шабанов – Ткачев – Юртайкин;
Дронов – Блажиевский, Бурдасов (А) – Дер-Аргучинцев – Кравцов;
Щучинов, Жарков – Шаров – Калинин (К), Рыков.
«Динамо»:
Моторыгин (Коновалов);
Миронов (К) – Ожиганов, Гусев – Уил – Пакетт;
Готовец – Менелл, Кудрявцев – О`Делл (А) – Рашевский;
Пыленков – Прибыльский, Джиошвили – Ильенко – Михайлов;
Малышев, Чернышов – Каблуков (А) – Муранов, Римашевский.
Воробьев – основной кандидат «Ак Барса» на пост главного тренера («Чемпионат»)
Гусев и Робинсон сыграют в 4-м матче серии «Трактора» и «Динамо»
Хавьер Пасторе: «Неймар боролся бы за «Золотой мяч» с Месси и Роналду, если бы хотел, но он не живет футболом на 100%. Не видел такого таланта, если не считать Лео»