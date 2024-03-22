"Трактор" обыграл московское "Динамо"

Челябинский "Трактор" со счетом 5:4 обыграл московское "Динамо" в четвертом матче четвертьфинальной серии плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Чарльз Робинсон (11-я минута), Данил Юртайкин (13), Антон Бурдасов (17), Джек Родуолд (20) и Максим Шабанов (55). У проигравших отличились Седрик Пакетт (9), Джордан Уил (26, 50) и Эрик О'Делл (60).

"Трактор" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0. В полуфинале челябинский клуб сыграет с победителем противостояния между ярославским "Локомотивом" и омским "Авангардом". На данный момент в серии ведет команда из Ярославля (2-1), четвертый матч соперники проведут позднее в пятницу на льду "Локомотива".