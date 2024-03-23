Александр Овечкин забил 846-й гол в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче чемпионата лиги с «Каролиной» (3:4, идет 3-й период).

Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

В 66 матчах текущего сезона Овечкин набрал 55 (24+31) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1540 (846+694) баллов в 1413 играх.