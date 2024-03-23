Овечкин забил 846-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 48 шайб
Александр Овечкин забил 846-й гол в НХЛ.
Капитан «Вашингтона» реализовал большинство в матче чемпионата лиги с «Каролиной» (3:4, идет 3-й период).
Россиянин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).
В 66 матчах текущего сезона Овечкин набрал 55 (24+31) очков. За карьеру в рамках регулярок у него 1540 (846+694) баллов в 1413 играх.
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Овечкин забил 846-й гол в НХЛ. До рекорда Гретцки – 48 шайб
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