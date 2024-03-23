КХЛ не стала отменять матч «Автомобилиста» и СКА из-за теракта в «Крокусе»

Четвертая игра серии ХК «Автомобилист» — СКА пройдет в субботу, 23 марта. Это состязание Командная хоккейная лига (КХЛ) не стала отменять, несмотря на перенос других матчей из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Информацию о предстоящем соревновании URA.RU подтвердили в пресс-службе «Автомобилиста».

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«Четвертая игра серии „Автомобилист“ — СКА состоится в субботу, 23 марта, и начнется с минуты молчания. На матче будут приняты усиленные меры безопасности», — говорится в telegram-канале КХЛ.

Все развлекательные активности на матче будут отменены.

Четвертый матч второй стадии Кубка Гагарина «Спартак» — «Металлург», который должен был пройти 23 марта, отменен. О новой дате КХЛ сообщит позже.

В ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге отменена работа фан-зоны клуба «Автомобилист», где фанаты смотрели матчи команды на большом экране. Также в Свердловской области было отменено больше 100 развлекательных мероприятий в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Подробнее о трагедии — в онлайн-трансляции агентства.