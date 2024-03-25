Овечкин установил новый рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил рекорд, оформив дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипег Джетс» (3:0).

За последние пять матчей Овечкин забросил восемь шайб. Как подсчитал портал StatsCentre, россиянин стал первым хоккеистом в истории, выдавшим такой результативный отрезок в возрасте от 38 лет.

Ранее этот рекорд делили между собой Теему Селянне (два результативных пятиматчевых отрезка - в 38 и 40 лет) и Шейн Доун (39 лет), забившие по семь голов. У Овечкина - восемь!

И о самом главном: сейчас на счету Овечкина уже 848 голов! До рекорда Уэйна Гретцки (894) осталось 46 шайб.