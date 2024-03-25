Овечкин отпраздновал очередной дубль вместе со своей семьей

Сегодня на «Кэпитал Уан-Арене» в США завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс». Со счётом 3:0 победу одержали хозяева льда.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился дублем. После второй заброшенной шайбы россиянин подъехал к борту и разделил радость от гола со своей семьёй. Россиянин забивает голы в пятом матче подряд. Всего на этом игровом отрезке россиянин забросил восемь шайб.

© ХК «ВАШИНГТОН»

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В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-18». Овечкин сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 46 шайб.