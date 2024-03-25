Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о блокировке счетов клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о проблеме с блокировкой счетов уфимского клуба.

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«Усиление спортивного блока? Мы думаем над этим вопросом, но нет такой кандидатуры, которая бы нас удовлетворила сразу. Нужно быть погружённым в дела клуба, чтобы помочь клубу. Пока мы справляемся самостоятельно. Думаем даже взять кого-то из молодых, кто бы мог расти в клубе, чтобы со временем стать человеком, который бы мог улавливать тенденции и корректировать работу в клубе.

Почему возникла блокировка счетов в конце регулярки? При утверждении бюджета всегда есть риски его исполнения. Этот год был у нас непростой и тяжёлый, и я надеюсь, что такая обстановка позволила принять положительные решения, которые в следующем сезоне должны помочь команде. Республика всегда восполняла дефицит бюджета, в этом году было сложно это сделать, но нашлись источники – 500 миллионов нам добавили как источник финансирования. Кроме того, республика приняла на прошлой неделе решение выделить нам 200 миллионов на погашение задолженности перед региональным фондом, и до конца года этот кредит будет погашен. Скоро у нас состоится встреча с правительством по этому вопросу, и я надеюсь, что мы его решим. Но этот сезон в этой части был действительно для нас очень сложным», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.