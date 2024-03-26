«Наши болельщики, спонсоры — все всё понимают». Ротенберг — о спорном эпизоде в концовке

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал спорный эпизод в концовке матча с «Автомобилистом».

«В перерывах сегодня говорил примерно одно и то же, что надо играть в наш хоккей. Но тут влияет не слово, а дело. Всё шло к нашей победе. И да, индивидуальные ошибки, но они всегда есть в хоккее. Просто лидеры должны побеждать в своих микродуэлях. В первом периоде чувствовалось, что переживали, во втором периоде показали, во что умеют играть. Будем от этого отталкиваться.

Спорная ситуация в концовке основного времени? Я не буду комментировать судейство. Все всё прекрасно понимают и всё видят, наши болельщики и наш город. Наши спонсоры, наши акционеры всё прекрасно понимают. Но мы не ищем оправданий, мы можем побеждать, несмотря ни на что. Был бы у нас полный комплект ребят, мы бы выиграли при любом судействе. А когда команда и так ослаблена, эти околохоккейные факторы влияют. Но я уверен, что в будущем всё будет честно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, за несколько секунд до конца матча защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв заблокировал шайбу, накрыв её собой и не дав хоккеистам СКА отыграться. Благодаря сегодняшней победе «Автомобилист» вышел в полуфинал Кубка Гагарина.

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