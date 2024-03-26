В СКА выступили с официальным заявлением по судейству в плей-офф

Хоккейный клуб СКА опубликовал заявление председателя совета директоров Александра Медведева, в котором он высказался о судействе в плей-офф.

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«Работая и в КХЛ, и в СКА, и в футбольном и баскетбольном «Зените», я не считал возможным и целесообразным комментировать судейство или сваливать на арбитров причины поражений и турнирных неудач. Но пропуск двух очевидных фолов на Эртеле и Хантере в последней атаке «Зенита» в недавнем матче с УНИКСом и вопиющий случай с удалением нашего вратаря Серебрякова во вчерашнем матче с «Автомобилистом» переполнили чашу терпения. В плане судейства вчера мы увидели то, что продолжалось весь сезон. Плей-офф, в том числе и пятый матч серии с «Автомобилистом» только подтвердил это. Ну как можно было удалять Серебрякова, который сыграл четко в шайбу? А момент в концовке с задержкой шайбы? Больше 20 тысяч человек на арене видели, что происходит. Это просто нонсенс. В прошлой игре в Петербурге все хоккейное сообщество удивлялись удалению Грицюка, но это лишь один из множества эпизодов, который случился в этой серии. На протяжении всего сезона клуб сталкивается с подобными сомнительными решениями судей. В плей-офф у СКА больше всего двухминутных штрафов с серьезным отрывом. Самая бросающая команда Лиги с самым атакующим стилем игры – но больше всех штрафа. И так с самого первого матча. Никак иначе кроме как предвзятостью это объяснить нельзя. Травмы, с которыми также столкнулись наша команда, возникают не на пустом месте – очень часто это связано с пропущенной грязью, незафиксированными фолами. Все это идет от вседозволенности, нужно жестко пресекать такие моменты, чтобы за каждое нарушение следовало наказание, тогда и хоккей будет чище. Думаю, всем арбитрам нужно посмотреть в зеркало и изменить подход к работе – парой таких решений можно спустить в трубу многомесячную работу десятков людей. Непонятно отмененные шайбы, странные удаления – всё это длится уже долгое время, и никто не берет на себя ответственность. Поэтому вопрос Чацкого из «Горя от ума»: «А судьи кто?» является далеко не риторическим, а требует ответа» — приводит слова Медведева пресс-служба клуба.

Напомним, вчера в Санкт-Петербурге прошла пятая встреча серии между СКА и «Автомобилистом». Со счётом 5:4 выиграли гости. Таким образом, СКА завершил участие в текущем розыгрыше Кубка Гагарина, проиграв «Автомобилисту» со счётом 1-4 в четвертьфинальной серии.

Впервые за 10 лет команда из Санкт-Петербурга не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).