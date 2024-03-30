Хоккеист Федотов поблагодарил болельщиков ЦСКА за поддержку

Российский вратарь Иван Федотов, присоединившийся к клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия", поблагодарил болельщиков московского ЦСКА за поддержку и назвал время, проведенное в составе армейцев, хорошим и интересным опытом. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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В четверг ЦСКА объявил о расторжении контракта с Федотовым. Серебряный призер Олимпийских игр и обладатель Кубка Гагарина 29 марта присоединился к "Филадельфии". Он будет выступать под 82-м номером.

"Буду краток, хочу поблагодарить всех болельщиков ЦСКА и всех, кто поддерживал меня, за все это время, ваша вера и человечность грела и давала мне сил. Я уверен, что у армейцев впереди новые победы и радостные дни впереди. Спасибо за это время, это был хороший и интересный опыт для нас. Скажу так: всегда рад вам и до новых встреч", - написал Федотов.

В мае 2022 года Федотов подписал с "Филадельфией" однолетний контракт. 1 июля он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии и затем отправлен к месту прохождения воинской службы. Федотов отказался оспаривать решение призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу. В июле 2023 года, после возвращения со службы в армии, голкипер подписал контракт с ЦСКА.