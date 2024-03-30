Определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина

Сегодня, 30 марта, завершились две серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Ярославский «Локомотив» обыграл омский «Авангард» в седьмом матче серии (2:0), а магнитогорский «Металлург» оказался сильнее московского «Спартака» в шестой встрече между этими командами (3:0).

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Таким образом, определились полуфинальные пары Кубка Гагарина.

Пары 1/2 финала плей-офф КХЛ:

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск);

«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург).

Отметим, что «Металлург» в седьмой раз вышел в полуфинал Кубка Гагарина. Их серия с «Автомобилистом» начнётся в Магнитогорске 3 апреля. Серия «Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) стартует в Ярославле 2 апреля.